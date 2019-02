Oppgavene står i kø for nystartede Trøndelag Parkinsonforening

Nyheter

Trøndelag Parkinsonforening ble opprettet 2. februar 2019. Fylket er organisert i tre lokalforeninger. Nyvalgt fylkesleder, Viktor Normann Iversen fra Verdal, sier at et høyt prioritert arbeidsområde er å etablere flere lokalforeninger.

- Vi ser for oss at vi i løpet av et par år skal få på plass Gauldal/Oppdal Parkinsonforening, Fosen Parkinsonforening og Orkland/Øy Parkinsonforening som egne lokalforeninger. Vi ønsker oss også en lokalforening i værnesregionen, sier han i pressemelding fra den nyetablerte foreningen.

Ifølge pressemeldingen er det sannsynligvis 7-800 personer som lever med Parkinsons sykdom i Trøndelag.

Krever kunnskap

Å leve med Parkinson er et livslangt prosjekt. Å leve godt med Parkinson krever kunnskap utover det fastlegen, nevrologen eller fysioterapeuten kan formidle.

De som selv har Parkinson gir hverandre støtte ved å dele sine erfaringer. Mindre lokalforeninger vil gi større nærhet, større trygghet og bedre mulighet til erfaringsutveksling.

Men foreningen har flere områder det er viktig å sette fokus på. Fysisk aktivitet er svært viktig for at Parkinson ikke skal gjøre kroppen skrøpelig før tiden.

Det er et mål at flest mulig (helst alle) som lever med Parkinson skal ha tilbud om trening i gruppe under ledelse av en fagperson som har god kunnskap om hva som er spesielt for denne pasientgruppen.

Trøndelag Parkinsonforening ønsker også å bidra til at pleiepersonell i sykehjem og hjemmetjenesten får økt kunnskap om de behovene disse pasientene har.

30-åringer rammes

Parkinsons sykdom rammer personer helt ned til 30 år. Disse personene må se for seg å leve med sykdommen i 40-50 år, en stor utfordring.

Fokus på yngre med Parkinson (under 55 år) er derfor også et satsingsområde. Kunnskap om impulskontrollforstyrrelser (spillegalskap, sexavhengighet) som følge av medisinering, svekket stemme (rammer 9 av 10 med Parkinson) og feilernæring, er nødvendig. Trøndelag Parkinsonforening blir ikke arbeidsledig med det første, innser de selv.