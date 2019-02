Nyheter

Nei, vil ikke tro det selv om varmegradene midt på dagen har vært langt opp mot + 10 noen dager nå. Et vårtegn kan også være at isen i Gammelelva har gått opp og ikke minst at et svanepar har kommet og lagt seg til noen timer på dagtid.

De må da fotograferes, selvfølgelig i behørig avstand med et dertil egnet objektiv. Så får vi se om det kommer mere snø, og det vil fryse til igjen. Et sikkert tips er at det vil gjøre det, vel?