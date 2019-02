NVE: Dyrere strøm uten utenlandskabler

Nyheter

De siste par månedene har gjennomsnittsprisen på strøm vært over 50 øre per kilowattime på den nordiske kraftbørsen, skriver Aftenposten.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har prøvd å beregne hvordan strømprisene hadde vært dersom vi ikke hadde hatt strømkabler som gjør at vi kan eksportere og importere fra Europa. Svaret er at den ville variert mer og kunne vært 2–3 ganger høyere om vinteren.

– Handelen med utlandet er en sikkerhetsventil som demper prisutslagene. Dette gjør strømmen billigere enn den ellers ville vært, særlig i perioder med lite nedbør etterfulgt av kald vinter i Norge, sier overingeniør Raghav Gogia i NVE til avisen.

Mindre produksjon

Uten den sikkerhetsventilen, ville produsentene spart på vannet for å være forberedt på et år med dårlig nedbør og mulig knapphet på strøm, forklarer han.

– Denne sparingen betyr mindre produksjon, som generelt sett vil heve prisene.

I tillegg mener NVE at et kraftsystem uten handelsmuligheter ville ført utbygging av reservekapasitet for å stå bedre rustet i tørre år. Det ville dempet prisutslagene, men krevd milliarder i utbyggingskostnader.