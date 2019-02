Økning i trusler mot Nav-ansatte

Nyheter

I 2017 var tallet på 2.169 registrerte hendelser, skriver P4. Ifølge Nav kommer det fleste truslene over telefon.

– Man får kanskje et avslag på et ytelsesspørsmål og blir opprørt og ringer da inn. De er i en fortvilet situasjon. Samtidig er trusselnivået lavere mot Nav-ansatte som har god opplæring og som er trygge i jobben sin, sier fagansvarlig for arbeidsmiljø Lotte Ekornes i Nav til kanalen.

Saksbehandlere i Nav opplever i snitt daglig trusler mot seg selv og sin familie. Færre enn 0,6 prosent av de ansatte sier at de har blitt utsatt for voldshendelser.

Så sent som denne uken ble en mann i 40-årene pågrepet av politiet. Mannen er siktet for å ha framsatt bombetrusler mot rådhuset i Nittedal, der både Nav og Nittedal kommune holder hus.