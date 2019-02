Per Olav Skurdal Hopsø på topp hos nominasjonskomiteen

Nyheter

Den nye nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti har laget en delt innstilling for den nye valglista for partiet, og flertallet vil ha Per Olav Skurdal Hopsø som toppkandidat. Det melder partileder Einar Gimse-Syrstad i ei pressemelding søndag kveld.

Har sagt ja

- Per Olav Skurdal Hopsø er forespurt og har sagt ja til å være ordførerkandidat, sier Gimse-Syrstad til Trønderbladet.

Flertallet i nominasjonskomiteen vraker Gunnar Krogstad helt, og vil heller ikke ha ham som varaordførerkandidat. Til Trønderbladet har Krogstad sagt at han trekker seg om han ikke blir ordførerkandidaten, og begrunner det med at han ikke vil være syvende far i huset. Som varaordførerkandidat vil flertallet ha Anja Sterten. Flertallet består av Anna Schei Holdbakk (Melhus Arbeiderlag) Eva Jenssen (Kvål Arbeidersamfunn), Stig Ler (Flå Arbeidersamfunn), Jørn Ove Moen (Lundamo Arbeidersamfunn og Sofie Kvernberg (Melhus AUF).

Partileder Gimse-Syrstad sier til Trønderbladet at det i henhold til vedtektene ikke er lov å føre opp en mannlig varaordførerkandidat om det er en mann på topp. Når det gjelder Skurdal Hopsøs plass til fylkestingslista og vervet som leder av Trøndelag Arbeiderparti, sier Gimse-Syrstad at det ikke er et krav fra Melhus Arbeiderparti at han trekker seg fra dette.

Kom i mindretall

Mindretallet har satt Gunnar Krogstad på topp. Videre vil mindretallet ha Marit Leer Øyaas som varaordførerkandidat. Mindretallet består av Bente Estenstad (Hølonda Arbeidersamfunn) og Torodd Grytdal (Hovin Arbeiderlag)

Verken flertallet eller mindretallet har satt Pernille Wahlberg som ordførerkandidat eller på andreplass.

Gir ikke opp

Gunnar Krogstad var på vei til feriedager da Trønderbladet ringte ham søndag kveld, og han legger ikke skjul på at han ikke akter å gi opp kampen om å bli ordførerkandidat igjen.

Etter det Trønderbladet kjenner til, var Per Olav Skurdal Hopsø nevnt som en ordførerkandidat da den første nominasjonskomiteen vurderte forslag. Han skal da ha sagt nei. Deretter la en enstemmig nominasjonskomite fram forslag på det så omtalte nominasjonsmøtet på Kvål i slutten av november, forslag om å ha Gunnar Krogstad på topp. Det møtet endte med at et flertall stemte for et benkeforslag om å føre Pernille Wahlberg opp som ordførerkandidat.

Dette vakte voldsomme protester, og det ble holdt medlemsmøte der et flertall vedtok å be om ny nominasjonsprosess.

Det ble vedtatt under et ekstraordinært årsmøte der et overveldende flertall bad om dette. Nominasjonsmøtet for de to øverste kandidatene skal holdes 26. februar.

- Jeg er ikke overrasket over nominasjonskomiteens innstilling ettersom jeg er blitt holdt orientert, sier Gimse-Syrstad.

Gimse-Syrstad ønsker ikke å kommentere det at noen i nominasjonskomiteen lekket ut opplysninger om hva flertallet ønsket. I forkant skrev blant annet Stig Ler som sitter i nominasjonskomiteen, i et leserinnlegg at det er behov for en ny kandidat som partiet kan samle seg om.

Gimse-Syrstad forteller at han denne gangen er blitt holdt informert om nominasjonskomiteens arbeid i motsetning til da den forrige jobbet. Årsaken til at han som partileder ikke var orientert sist, var at han var en av mulige listekandidatene og ble satt på lista.

Nominasjonsmøtet

Under nominasjonsmøtet 26. februar er det mulig å sette fram benkeforslag, opplyser Gimse-Syrstad.

Når det gjelder nominasjonsmøtet 26. februar har Gimse-Syrstad dette å si:

- Mitt håp og min ambisjon er at det blir ro i partiet, og at vi får en ordførerkandidat. Min formaning er at når den er valgt, stiller partimedlemmer opp for partiet og slutter rekkene, sier Gimse-Syrstad.