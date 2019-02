Stor kaninhelg i Trøndelag

Nyheter

Rundt om i Trøndelag har det vært en viss spenning, ville kaninene bli ferdig med å bytte pels i tide, og ville de greie kravene for å delta i NM?

Årets «happening» er landsutstilling for rasekaniner og norgesmesterskap i kaninhopping (LU/NM) i Heimdalshallen som er denne helga, fra fredag til søndag.

Siden i fjor høst har det vært flere kaninhoppekonkurranser på Skjetlein med mål å kvalifisere kaniner og fører til NM, forteller arrangørene i en pressemelding. Det er Trøndelagen Kaninavslforening som arrangerer det hele sammen med Nord-Trøndelag kaninavlsforening.

NM i kaninhopping

Klasser det konkurreres i under NM i kaninhopping er krokete-bane elite, krokete-bane veteran og høyde elite. Norgesrekorden i høyde er 98 cm og verdensrekorden 105 cm. For lengdehopp er norgesrekorden 290 cm og verdensrekorden 300 cm. I tillegg blir det kombiklasse hvor kaniner deltar både i utstilling og hopping.

- Utstillinga er åpen for publikum, det blir mulig å klappe kaninunger, det blir kafeteria, mange salgsstander og ikke minst å se på hoppingen og de forskjellige rasene innen kanin. Publikum er hjertelig velkommen i Heimdalshallen for en trivelig opplevelse fredag, lørdag og søndag, forteller Margot Fiske Hokstad fra Trøndelagen Kaninavslforening og Skjetlein videregående skole, hvor Fiske Hokstad er lektor.

Elever på naturbruk ved Skjetlein videregående skole får en litt alternativ undervisningsarena i forbindelse med LU/NM. Elever ved naturbruk har ungdomsbedrifter og de forbereder presentasjon og stand for disse.

Mange elever er med på å klargjøre utstillingslokalet og delta under arrangementet med ulike oppgaver.

Sport- og familiedyr

Fra Skjetleins sport- og familiedyravdeling stilles det ut kaniner av rasene hermelin og trønderkanin, og i tillegg skal et kull på seks trønderkaninunger være «klappekaniner» for besøkende. Trønderkanin er den eneste norske kaninrasen, den er litt sjelden og er på lista over utrydningstruede norske husdyrraser. I alt stilles det ut rundt 1000 kaniner i 50 ulike raser, alt fra små hermelin til store belgiske kjemper, plysjpelset rex til langhåret angora.

Siden i fjor høst har det vært flere kaninhoppekonkurranser på Skjetlein med mål å kvalifisere kaniner og fører til NM. Klasser det konkurreres i under NM i Kaninhopping er Krokete-bane elite, Krokete-bane veteran og Høyde elite. Norgesrekorden i høyde er 98 cm og verdensrekorden 105 cm. For lengdehopp er norgesrekorden 290 cm og verdensrekorden 300 cm. I tillegg blir det kombiklasse hvor kaniner deltar både i utstilling og hopping.

Utstillinga er åpen for publikum, og det blir mulig å klappe kaninunger, det blir kafeteria, mange salgsstander og ikke minst å se på hoppingen og de forskjellige rasene innen kanin. - Publikum er hjertelig velkommen i Heimdalshallen for en trivelig opplevelse fredag, lørdag og søndag, oppfordrer arrngørene.

Rundt 100 utstillere deltar fra hele landet, i alder fra 6 år til 86 år. 14 dommere fra Norge og Danmark sørger for bedømming av kaninene etter bestemte kriterier og krav for hver rase. Det blir premiering av kaninene og det gjeveste er selvfølgelig «best in show», utstillingens vakreste kanin og «best i rasen».

- Skjetlein vgs sine kaniner har tatt prisen «best i rasen» ved noen regionale utstillinger tidligere, så det hadde vært artig om en av våre kaniner kunne slå til på landsutstillingen eller NM også, sier Margot Fiske Hokstad.

Gutter fra Skjetlein ble best med vørterøl Alkoholfri drikke førte ungdomsbedriften Kjørepils til topps i konkurranse.