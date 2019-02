Kongen av jaktfilmer til Støren for fjerde gang

Nyheter

Kulturprisen for 2018 gikk til Kjell Bjarne Rønningsgrind (bildet) for hans innsats som ledende person i redaksjonen av bygdabladet «Far tå folk». Fredag kveld skal selve utdelingen foregå under en kultur-kveld i Singsås samfunnshus. Kvelden vil by på mange kulturelle innslag samt servering av kaffe og kake.

I forbindelse med en sunn-munn-kampanje skal Melhus dyreklinikk ha åpen dag på lørdag. Her vil veterinæren gi informasjon om tannhelse og tilby gratis tannsjekk til alle dyrene som kommer innom.

Populært jaktfilmforedrag

Søndag kveld besøker Kristoffer Clausen Støren kulturhus for fjerde gang med sitt populære jaktfilmforedrag. Som tidligere blir det vist kun nye og ekslusive filmklipp fra sesongens jaktturer.

- Jeg viser film og forteller fra det siste av årets jakter med fokus på norsk og nordisk jakt. Jeg viser også forskjellige nye kameraløsninger for de som ønsker å filme jakt, sier Clausen til Trønderbladet.

I fjor var det 320 mennesker som møtte opp på foredraget i kulturhuset. Temaer på foredraget vil blant annet være elgjakt med løshund, hjortejakt, rådyrjakt med hund, lokkejakt og skogsfugljakt.

- Det vises kun nye og upubliserte klipp og flere av jaktene er fra forskjellige plasser i Trøndelag med lokale folk fra Støren. Bjørn Noralf Bones fra Støren og hans premierte jakthund er blant disse, forteller hovedpersonen.

