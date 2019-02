Rekordstort kjøpeutbytte i Coop Oppdal

Nyheter

Coop Oppdal betaler ut 13 millioner kroner i kjøpeutbytte og bonuser for 2018. Det er en økning på 0,5 millioner kroner fra 2017. I løpet av de siste ti år har Coop Oppdal utbetalt til sammen 150 millioner i kjøpeutbytte og bonuser.

Rekorder

- I Coop er vi stolte over å være annerledes, spesielt når overskuddet skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte, sier Morten Erik Stulen, administrerende direktør i Coop Oppdal i en pressemelding. Aldri før har Coop Oppdal hatt flere medeiere og aldri før er det betalt ut et større kjøpeutbytte enn for 2018.

- I Coop tror vi på deling! Medeierne er våre beste og mest lojale kunder, som hver og en har bidratt til at vi nå utbetaler et rekordstort kjøpeutbytte på 13 millioner kroner, sier Stulen.

Flere yngre medlemmer

Samvirkelaget har 20.000 medeiere, og at det er spesielt de yngre som har blitt nye medeiere i Coop Oppdal i 2018.

- Delingsøkonomi er i vinden som aldri før, og treffer spesielt de yngre aldersgruppene. Storparten av våre nye medeiere er under 30 år. De yngre kundene våre er i tillegg til delingsøkonomi, opptatt av samfunnsansvar og tilgangen til sunn og bærekraftig mat. Alt dette får de hos oss, sier Stulen.

Kjøpeutbyttet er nå satt inn på den enkeltes medlemskonto. Medeierne velger selv om de ønsker å ta ut pengene, eller om de vil la pengene forrente seg på konto.

I Trønderbladets område har Coop Oppdal avdelinger på Ler, Lundamo, Hovin, og på Støren hvor det er både Domussenteret og Coop Byggmix Støren, samt Coop Marked-butikker i Soknedal, Singsås og Bjørgen.

Den beste dagen for Coop-sjefen Rekordår gir rekordstort kjøpeutbytte til Coop-medlemmene. Fusjon har ført til mer vekst.