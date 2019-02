Holdt på å krasje i tunnelvegg

Nyheter

Klokka 22.23 fredag kveld fikk politiet melding fra en bilist som lå bak en bil på E39. Operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt forteller at meldinga gikk ut på at bilen foran holdt på å krasje i en tunnelvegg, og at sjåføren deretter fortsatte i retning Orkanger.

Sjåføren i bilen som holdt på å gå i tunnelveggen, holdt så høy fart at melder ikke klarte å henge på. Vedkommende kjørte inn på Shell Bårdshaug.

10 minutter etter at meldinga kom, kom politiet i kontakt med sjåføren.

- Utåndingsprøve ble tatt og den var negativ. Sjåføren hadde ingen spesielt god forklaring på hvorfor han nesten var i tunnelveggen, sier Handegard.