Sendes til NM i yrkesfag

Nyheter

Under trøndersk mesterskap for elever på vg2 anleggsteknikk gikk Elias Krogstad seirende ut av konkurransen. Elias Krogstad er elev ved Gauldal videregående skole. At skolen har dyktige elever vises gjennom at andreplassen gikk til Sigurd Knutsen Storseth. Bronsen gikk til Bjørn Gunnar Nilssen fra Åfjord.

Seieren betyr at Elias Krogstad skal representere Trøndelag under yrkes-NM i april. Det forteller lærer Bjørn Myrbakken ved Gauldal videregående skole.

- Det er kjempeartig at det gikk så bra, og vi gleder oss veldig på elevenes vegne, sier Myrbakken.

Gauldal videregående skole hadde ansvar for trøndersk mesterskap i anleggsteknikk, og den pågikk over to dager. Begge dagene var de 16 deltakerne i Franzefoss' anlegg i Sjøla i Vassfjellet. Den ene dagen skulle deltakerne kjøre med hjullaster, og ta med en palle med ei vannbøtte. Vinneren fra hver klasse gikk videre til neste dag, og da handlet det om dumperkjøring. Med dumperen skulle deltakerne kjøre i ei løype, og de skulle også sette ned en kum med gravemaskin.

I konkurransen ble momenter som tidsbruk, avvik og HMS som hjelmbruk, vurdert.

Rådgiver Anders Lehn i Trøndelag fylkeskommune forteller at det arrangeres trøndersk yrkesmesterskap i 20 forskjellige fag, og at mesterskapene strekker seg fra januar og mars. Vinnerne går altså videre til yrkes-NM.

