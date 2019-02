Avslørte dårlig EU-kontroll på 71 biler i Midt-Norge

Nyheter

Hvert år godkjenner verksteder biler i EU-kontroll, som ikke er i god nok stand. I løpet av 2018 kontrollerte Statens vegvesen 537 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i Midt-Norge. Dette gjør de for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner kjøretøy.

Alvorlige feil

Av de 537 bilene som ble kontrollert var det 71 hvor kontrollørene oppdaget at kontrollen var for dårlig utført, og at de har fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det, fordi de er i for dårlig stand. Altså rundt tretten prosent av de kontrollerte. Det kan være alvorlige ting som bremsefeil eller rustskader som ikke er oppdaget.

Verksteder mistet godkjenningen

- Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med en advarsel og med pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i 3-6 måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier seksjonsleder Odd Nasvik i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding. To verksteder mistet godkjenningen sin til å gjøre EU-kontroll i 2018. De må rette opp manglene tilsynet har avdekket, før de kan få tilbake godkjenningen sin.

200.000 EU-kontroller i 2018

Stikkprøvekontrollene hos virksomhetene som har godkjenning til å utføre EU-kontroll foregår i hele Trøndelag og Møre og Romsdal. Det ble utført rundt 200.000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av 2018.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik.

Ulovlige verksteder

Vegvesenets kontroller avslørte også ulovlige verksteder.

- Vi har også avslørt ulovlig verksteddrift. Etter å ha blitt avslørt av oss, velger noen å gjøre jobben for å bli godkjent verksted, mens andre slutter på et sted for å dukke opp på et annet, sier Nasvik i pressemeldingen.

Slike kjøretøyverksteder er gjerne knyttet til annen kriminalitet og utgjør en fare for trafikksikkerheten. Mange av de ulovlige bilverkstedene er også knyttet til sosial dumping og svarte penger. I og med at de ulovlige verkstedene gjerne opererer på kanten av loven på flere områder, skjer aksjonene i samarbeid med flere andre aktører, blant annet Arbeidstilsynet, Skatt, Politiet og A-krim.

I 2018 har vegvesenet kontrollert 42 bilverksteder og aksjonert mot 20 ulovlige bilverksteder. Ut av dette ble det 19 skriftlige pålegg om stans i aktiviteten.

