Statsråden åpnet ny E6 med mobiltelefonen

Nyheter

Åpningsseremonien var mandag i Hårstadkrysset på Heimdal, og statsråd Jon Georg Dale kommenterte at nå til dags snorklipping byttet ut med en digital løsning. Oppgaven løste han ved å ringe i mobiltelefonen til den som satt i en vegvesenbil ved avkjøringsrampa til Hårstadkrysset for å varsle at krysset nå er åpent for allmenn ferdsel. Under den offisielle åpninga var det stort oppbud av politikere, ansatte i vegvesenet og media til stede. Skolekorps fra Heimdal spilte.

Køene forsvant

I åpningstalen kom Dale blant annet inn på at det er kjekt å se at trafikken flyter på ny E6 i motsetning til da det daglig var lange køer.

– Det er ingen tid å miste, sa Dale.

Bilistene betaler en stor andel av kostnadene gjennom bompenger. Samferdselsministeren sier til Trønderbladet at Fremskrittspartiet gikk til valg på å redusere bompenger, og at partiet har fått inn noe om dette i regjeringsplattformen. Samtidig viser Dale til at det er valgt å bruke bompenger på denne strekninga.

– Det er viktig å få næringstrafikken fram og trafikk fra boområder. Elbiler trenger også et sted å kjøre. Veien er blitt tryggere og bedre, og bidrar til å styrke konkurransekraften til næringslivet i Trøndelag, sier Dale.

På budsjett

Statsråden roste de ansatte i Statens vegvesen og hos entreprenøren som har bygd veien, og han ga også ros for at kostnadsramma holdt.

At budsjettet er holdt, bekrefter prosjektleder Odd Jostein Haugen fra Statens vegvesen overfor Trønderbladet.

– Alt har gått som planlagt, og vi er bare glad og lettet over å komme så langt som vi har gjort. Dette er et stort prosjekt, sier Haugen.

En annen som var glad på åpningsdagen var Jon Gunnes (V).

– Denne E6-strekninga var starten på Miljøpakken. E6 lå ikke inn i noen nasjonal pakke, og E6 ville helt sikkert ikke ha vært ferdig nå om den ikke ble med i Miljøpakken, sier Gunnes som forteller at V, Sp og KrF tok initiativ overfor trondheimsordfører Rita Ottervik for å få bygd E6 mellom Trondheim og Melhus.

– Vi ser at vi har en utfordring med at biltrafikken kan øke med ny E6. Da må vi opprettholde en rimelig høy pris for biltrafikken, og for godstrafikken tjenes dette inn ved at lastebilene kommer fortere fram. Vi kunne ikke ha en slik køsituasjon, sier Gunnes.

Gledessus

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) holdt tale i Heimdalshallen der feiringa fortsatte, og han kom inn på hvor godt det var å bli kvitt køene.

– Det gikk et gledessus fra alle pendlere i Gauldals- og Orkdalsføret på tampen av fjoråret da den nye E6-en mellom Melhus og Trondheim ble åpnet for trafikk. Dette var etterlengtet, og en flaskehals på E6 er nå – bokstavelig talt – ryddet av veien, sa Krogstad.

Krogstad berømmet folk for å ha vært tålmodige, men sa også at det er lett å forstå at det brer seg en viss frustasjon når en busstur på 20 minutter kan ta godt over en time.

- Persolig må jeg innrømme at jeg innimellom har vært litt spent på om de til slutt greide å kople sammen alle veistubbene som dukket opp i byggeperioden. Men sannelig gikk det bra denne gangen også. Vi kan stole på fagfolk. Det er gjort en grundig og god jobb, og det er gjort en veldig stor jobb. Så vidt jeg har skjønt er dette den største anleggskontrakten Statens vegvesen region Midt noen gang har inngått, sa ordføreren.