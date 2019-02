Gimse skal bli en foregangsskole innen miljøvern

Nyheter

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges ny Gimse skole, og har besluttet at det blir én idrettshall. Når det skal bygges ny skole, ønsker kommunestyret at den skal bygges på så miljøvennlig måte som mulig. Den valgte entreprenøren vil få en rekke krav som håndtering av avfall og miljøvennlig byggemåte. Dessuten har kommunestyret vedtatt at en femtepart av energibehovet skal dekkes gjennom solenergi.

7A på Gimse gir bort overskudd til Sykehusklovnene Frode Eggen besøkte klassen og tok imot pengene fra julekafeen.

Når komité for teknikk og miljø møtes på torsdag, er én av sakene oppnevning av jury for nye Gimse skole. Kommunestyret ga myndighet til komité for oppvekst og kultur samt komité for teknikk og miljø til å oppnevne representanter. Rådmannen opplyser i saksframlegget at juryen vil få opplæring, blant annet i offentlig anskaffelse, juryarbeid og vurdering av arkitektur. Dessuten skal det opprettes en referanseruppe.