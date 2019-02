Advarte mot å trives for godt i de nye NAV-lokalene

Nyheter

- Vi må passe oss for at vi trives så godt i de nye lokalene at vi ikke kommer oss ut til arbeidsgivere, sa avdelingsdirektør Bernt Asle Arntsen fra NAV Trøndelag da han holdt tale under den offisielle åpninga for NAV Melhus.

Rask prosess

Avdelingsdirektøren berømmet ledelse og ansatte ved NAV Melhus for en rask prosess fra tanken om flytting fra Melhus rådhus og inn i nye lokaler i Energiparken. Det var høsten 2017 NAV Melhus begynte å sysle med ideen om flytting fra rådhuset siden lokalene der var trange. Våren 2018 ble beslutninga om flytting tatt, og ved årsskiftet var de ansatte på plass i splitter nye lokaler i Energiparken.

Under åpningsseremonien fredag var det mange godord å høre om de nye lokalene, og det ble understreket fra ordfører Gunnar Krogstad og nestleder Heidi Skorstad at det er blitt svært fint for ansatte og brukere. Plasseringa av kontoret er også bra, kom ordføreren inn på i talen.

NAV på plass i Energiparken De 32 ansatte i NAV Melhus har flyttet inn i nye lokaler.

Svært få klager

NAV Melhus har 32 ansatte. I talen sa ordføreren at det bare var ett avvik i 2017 og 2018, og at det er svært få serviceklager. Han minnet om at en tredjedel av statsbudsjettet går til NAV, og at alle innbyggerne er brukere enten de skal ha fødselspenger, er blitt alderspensjonister, syke, arbeidsledige eller trenger en hjelpende hånd økonomisk sett.

– Det er lett å ta ting for gitt, sa Krogstad og pekte på at få land har et så godt sikkerhetsnett som Norge har.

Etter talen foretok ordføreren snorklipping, og deretter var det tale ved nestleder Heidi Skorstad som i leders fravær rettet en takk til ansatte som har stått i stresset med å flytte et NAV-kontor.

– Jeg tror vi vil trives kjempegodt. Takk for at vi fikk flytte. Det er ikke alle forunt å få jobbe i splitter nye lokaler, sa Skorstad som berømmet arkitekten og NAV-lederens tekniske innsikt.

Kulturelt innslag

Etter snorklippinga var det kulturelle innslag ved kulturskoleelevene Anna Christina Kendon, Natalie Bellingmo og Esten Sunnset.

Rita Bolland er en kjent skikkelse fra musikkmiljøet, og hun underholdt også. Siden 2016 har hun jobbet i NAV, og da med spesielt ansvar for flyktninger.

