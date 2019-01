Ung kvinne ble anmeldt på Melhus

Nyheter

Dette opplyser politiet på Twitter.

– En kvinne i 20-åra ble anmeldt for kjøring uten å ha gyldig førerkort, skriver politiet.

Kontrollert ble gjennomført i tidsrommet fra klokken 09.00 til 10.00.

Ikke uvanlig

Operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt forteller at det ikke er uvanlig at kvinner i 20-åra blir anmeldt for kjøring uten å ha gyldig førerkort. Han legger ellers til at politiet har ekstra stort fokus på promillekontroller nå i januar.

– Men så er jo dette også noe vi alltid har fokus på gjennom hele året, sier Hollingen.