Samferdselsministeren kommer til åpning av E6

Nyheter

Bilistene har allerede tatt ny E6 mellom Melhus og Trondheim i bruk, og mandag blir det offisiell åpning av den nye veistrekninga.

Da kommer samferdselsminister Jon Georg Dale for å gjøre stas på nyveien, og han åpner Hårstadkrysset som nå er ferdig. I forkant av åpningsseremonien blir inviterte gjester kjørt i buss rundt om på veianlegget.

Etter åpninga står Heimdalshallen åpen for dem som vil delta i feiringa. Statens vegvesen som har stått for bygging av denne E6-strekninga, opplyser på sin nettside at det blir enkel servering i Heimdalshallen.

Hårstadkrysset får bussholdeplass. Her vil rutene 38, 138, 310, 320, 340, 410, 460, 470, 480, 4101 og 9919 betjene holdeplassen.

Flere nye gang- og sykkelveier i tilknytning til krysset vil ifølge vegvesenet, bli åpnet på mandag.

Denne E6-strekninga er 8,1 kilometer lang og har fire felt. Her kan en kjøre i 100 km/t. Anleggsarbeidet på ny E6 startet i 2016.