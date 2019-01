Får tilbake valglokalet

Nyheter

– Et enstemmig valgstyre har vedtatt at Gåsbakken skal få stemmested igjen. Fortrinnsvis skal dette legges til Gåsbakken skole, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Rådmannen hadde foreslått overfor valgstyret at Hølonda stemmekrets kun skulle ha Eid skole som stemmested slik at gåsbakkingene måtte dra til Korsvegen for å stemme.

Gåsbakken

Da Gåsbakken mistet valglokalet, ble det sterke protester. Kommunen mente at valgkretsen var for liten slik at det kunne bli gjennomsiktig hvem som hadde stemt hva, at det manglet god nok nettilgang og at valglokalet ikke var nøytralt nok. Å bruke misjonshuset som valglokale ville ifølge kommunen ikke være i tråd med et nøytralt lokale.

Valgstyret har altså vedtatt etter forslag fra ordføreren, at Gåsbakken likevel får stemmested. Ordføreren tar et lite forbehold om nettilgangen er god nok ettersom det kreves bredbåndsdekning og det er mangelvare på deler av Hølonda.

– Hølonda vil bli en stemmekrets, og det betyr at stemmene fra Korsvegen og Gåsbakken telles sammen. Det vil bli stemmemottak på Gåsbakken. Siden det skal være manuell telling av stemmene, må stemmene fra Gåsbakken telles sammen med stemmene fra Korsvegen siden det er så få stemmer på Gåsbakken, forklarer ordføreren.

Kvål

Kvål har en utfordring fordi Rosmælen skole ikke er universelt utformet ifølge ordføreren. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har frarådet bruk av Rosmælen skole, og i stedet er Sørøya stadion blitt anbefalt som stemmelokale. Klubbhuset på Sørøya som ligger et langt steinkast fra Rosmælen skole, eies av Trønder-Lyn.

– Vi får høre med idrettslaget om det er ok å bruke klubblokalet, sier Krogstad.

Andre steder

For Melhus sentrum og tilliggende boligområder er det Melhushallen som blir stemmelokale, og det blir ikke stemmelokale i rådhuset.

Flå krets har Flå skole som stemmested, mens Lundahallen blir stemmested for Lundamo krets. Hovin samfunnshus blir stemmested for Hovin krets.

- En har ikke klippekort på å bli ordførerkandidat Jorid Jagtøyen mener det er sunt for et parti å diskutere flere toppkandidater.

Jeg vil bo på Gåsbakken! Jeg vil ikke bo i Trondheim, Melhus eller på Korsvegen.