Arbeidsulykke på Kvål

Nødetatene rykker ut til en bedrift på Kvål, etter melding om en arbeidsulykke. Dette skriver politiet på Twitter mandag morgen klokka 09.58. Det er uvisst skadeomfang.

- Det skal være en arbeider som har fått et slag mot hodet. Han skal være bevisst, men foreløpig vet vi ikke mer, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet klokka 10.15.

Klokka 10.23 forteller politiet at helse og politiet er på stedet.

- Én ansatt har fått et slag og et kutt i hodet, men er våken og blir kjørt til St. Olavs hospital i abumalse, skriver politiet på Twitter. Politiet avhører vitner for å avdekke hva som har skjedd. Arbeidstilsynet blir varslet om saken.