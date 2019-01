Skulle brøyte gangveien - kjørte utfor med traktor

Nyheter

Søndag gikk det skeis under brøytinga av en gang- og sykkelvei i Melhus sentrum. Brøytetraktoren havnet utfor veien og ble stående fast i ei snøfonn.

Ansatte i ulike kjøretøy fra Brøyting og Vedlikehold AS kom til for å hjelpe. Trønderbladet fikk ingen kommentar fra en av de ansatte utover at det var lett synlig at det var utforkjøring.

Det er sterk vind og snøfokk i Melhus sentrum og andre steder i Gauldalen.