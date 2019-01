Demensforening åpner trivselskafé

Nyheter

Gauldal demensforening inviterer nå til en møteplass for familier som er berørt av sykdommen demens med en trivselkafé, første gang nå på lørdag.

Trivselskafeen på Kroa Melhus (i samme bygg som Melhusbanken) skal deretter være åpen siste lørdag i hver måned.

- Viktig er det at også venner, kolleger, naboer og andre også er velkommen, understreker demensforeningen i en pressemelding.

Trivselkafeen er primært tenkt for å kunne møtes for en prat, få informasjon og å kunne få snakke med to personer fra styret i Gauldal demensforening som vil være til stede på alle trivselskafeene.

Førstkommende lørdag er det Eldbjørg Tangvik og Tor Arne Granmo som vil møte. Begge to har erfaring som nære pårørende til personer med demenssykdom, og de er også likepersoner i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er mulig å komme inn til trivseskafeen når det passer de enkelte i åpningstiden mellom 11 til 14, og det er også mulig å få kjøpt seg kaffe med noe til, for en billig penge.