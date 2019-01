Barn reiser gratis på toget til de fyller seks

Nyheter

Barn skal få reise gratis med tog fram til de fyller seks år, og ungdom slipper unna med halv pris til de blir myndige. Samtidig kutter NSB i familierabatten.

Tidligere har barn måttet ha egen billett på toget fra de fyller fire år. Ungdom har måttet betale fullpris fra de fyller 16 år. Fra 27. januar blir derimot aldersgrensene endret, melder Jernbanedirektoratet.

– Gjennom lavere billettpriser for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Kutter familierabatt

Samtidig med endringen kutter imidlertid NSB et annet og svært populært tilbud, nemlig familierabatten. Den innebærer at hver voksen som reiser med fullprisbillett eller kundekort, kan ta med ett barn inntil 16 år gratis. Etter at endringene innføres 27. januar, vil det derfor totalt sett bli dyrere for familier med barn over seks år å reise med tog.

– Vi vil verken tjene eller spare voldsomt mye på dette, fordi vi samtidig utvider aldersgrensene for barn som reiser gratis eller får rabatt, uttalte kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB persontog til Dagsavisen onsdag.

Fjerningen av familierabatten vil først og fremst føles utenfor Oslo-området. Ruter opprettholder ordningen med at alle over 18 år kan ta med inntil fire barn under 16 år gratis i helger og på offentlige helligdager.

-Blir kompensert

Direktoratet er blitt enig med NSB om prisendringen, men har ingenting med familierabatten å gjøre.

– NSB blir kompensert for inntektsbortfallet på grunn av endrede aldersgrenser for barn og ungdom. Familierabatten til NSB er en ordning de selv har herredømme over. NSB er den som må svare på hvorfor familierabatten blir sløyfet, skriver kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet en epost til NTB.

NSB begrunner endringen med at de vil gi rabatter ut fra etterspørsel.

– Den viktigste grunnen til at vi endrer familierabatten er at vi ønsker i større grad å kunne gi rabatter på enkeltavganger avhengig av etterspørsel, og det uavhengig av passasjergrupper, sier kommunikasjonssjef Scholz.

Gjelder alle strekninger

Også banestrekninger som blir konkurranseutsatt, får samme aldersgrenser. Flytoget har sine egne regler for barn. Der reiser alle barn under 16 år gratis sammen med en voksen, mens alle under 20 år betaler halv pris.

Fra tidligere er det kjent at Ruter også innfører de samme aldersgrensene på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fra 27. januar.