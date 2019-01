Slik unngår du biltrøbbel i kulda

Flate batterier er den klart viktigste årsaken til at våre bilbergere må rykke ut.Nils Sødal

- Flate batterier er den klart viktigste årsaken til at våre bilbergere må rykke ut. Jo kaldere det er, dess flere får problemer med batteriet i bilen,. Det sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i en pressemelding fra NAF.

Batteriet er bilens hjerte og når det skal dra i gang en kald motor, må det være i toppform. Har du et eldre batteri er det lurt å sjekke batteriets kapasitet og lading, enten på et verksted eller på et NAF-senter, anbefaler Sødal.

- Når det er meldt skikkelig kulde, er det lurt å ta en vedlikeholdslading av batteriet. Det er enkelt å lade opp batteriet over natten, og du unngår starttrøbbel midt i hverdagsstresset, sier Sødal. - Og dette gjelder om bilen går på bensin, diesel eller strøm. Elbiler har også et startbatteri som kan tappes for strøm, fortsetter han.

Tåler spylervæsken kulda?

Det er ikke sikkert spylervæsken tåler skikkelig kaldt vær. Det er viktig å sjekke på kannen hvor kaldt vær den tåler før den fryser til is. Vanligvis er dette fra minus 15 grader til minus 21 grader. Står bilen ute over lengre tid og spylervæsken fryser, kan i verste fall tanken, pumpemotorene og slangene i spyleranlegget sprekke.

- Sørg for at all spylervæske i tanken tåler minst temperaturen ute. Finner du ikke riktig ferdigblandet spylervæske, kan du kjøpe konsentrat og blande selv, rådgir Nils Sødal.

Frostvæske

Riktig innblanding av frostvæske i kjølevannet er viktig for å unngå skader på motoren. Har du for lav innblanding av frostvæske, kan det føre til at radiatoren fryser og sprekker. Enda verre er det om hele motorblokken sprekker.

- Du kan få målt frysepunktet til kjølevannet på en bensinstasjon, verksted eller på et av våre sentre, sier Sødal.

- Korrekt innblanding av frostvæske står alltid i bilens instruksjonsbok eller på emballasjen til frostvæsken, fortsetter han.

Silikon på dørlistene

I skikkelig kulde kan du også oppleve at det kan være vanskelig å få opp bildørene. Gummilistene i dørene kan rett og slett fryse fast.

- Kjøp deg en silikonstift hos en bilrekvisitabutikk eller på bensinstasjonen. Stryk silikon på dørlistene og listene i bagasjelokket. Da åpnes dørene lett som bare det, også når det er tosifret med blå grader på termometeret, avslutter Nils Sødal.