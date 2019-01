Skadd etter brann på Støren

Nyheter

Ulmebrannen i en lastebil hos Støren Treindustri på tirsdag, førte til at brannfolk måtte få sykehusbehandling.

- Det oppsto en arbeidsulykke i forbindelse med brannen hos Støren Treindustri. Tre brannfolk fra Gauldal brann og redning pustet inn noe gass, og de måtte inn til St. Olavs hospital for behandling. De er lettere skadd, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Det var tirsdag formiddag at det begynte å brenne i sagflis på lasteplanet til en lastebil som var inne i et bygg hos bedriften. Brannfolkene lyktes med å få ut lastebilen. Brannen førte til at ansatte og folk som var på området måtte evakueres.