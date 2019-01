Nyheter

- Føreren hadde ikke sikt i bilen, og fikk et forelegg. Han har vedtatt forelegget, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Det var tirsdag klokka 12.30 at politiet stanset en mann i 40-årene i Spjeldbakkan på Støren. Sikten var altså så dårlig at mannen ble ilagt et forelegg. Forelegget var på 2550 kroner.