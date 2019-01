Guro Angell Gimse (H) ble sendt hjem til Melhus

Nyheter

- Nå holder jeg på å skrive reiseregninger og pakke, og i løpet av uka er jeg på vei tilbake til Melhus, sier Guro Angell Gimse (H).

I over ett år

I drøyt ett år har Guro Angell Gimse sittet på Stortinget siden Linda Hofstad Helleland fra Klæbu har vært statsråd. Etter at Kristelig Folkeparti trådte inn i regjering, røk Hofstad Helleland ut og dermed var tida på Stortinget over for Gimses del. Hun regner likevel med å få noe tid på Stortinget ettersom Hofstad Helleland har varslet at hun vil ha fravær som følge av andre verv.

- Det har vært en kabal som Erna har lagt, og det har ikke vært enkelt for Erna. Linda har gjort en kjempegod jobb, og hun har gjennomføringskraft. Vi skulle gjerne hatt henne med videre, sier Gimse.

Tirsdag skulle den nye regjeringa kunngjøres, og Gimse møtte opp på Slottsplassen for å ta imot regjeringa.

- Jeg er kjempetakknemlig for den tida jeg har fått på Stortinget, og det har vært ei helt fantastisk tid, sier Gimse.

- Det har vært et veldig spesielt år Regjeringsforhandlingene kan bli avgjørende for om Guro Angell Gimse fra Melhus berger stortingsplassen.

Når den nye regjeringa er kunngjort i statsråd, er Gimse formelt sett ikke fast på Stortinget lenger. Imidlertid har hun fått tida ut uka med å pakke sammen på kontoret og i leiligheten hun har hatt. Gimse har vært ukependler til Oslo.

- Klar for Trøndelag

- Jeg er klar for Trøndelag, og står på fjerdeplass på valglista for fylkestinget. Dessuten kommer jeg tilbake til Melhus formannskap, forteller Gimse.

Gimse søkte etter hvert permisjon fra Melhus formannskap og kommunestyre, og Arbeiderpartiet fikk ta over plassen hennes på grunn av valgsamarbeidet. Den som rykket inn var Berit Wold Fjelle som måtte gi fra seg ledervervet i komite for oppvekst og kultur.

Etter hvert skal Gimse tilbake til Konfliktrådet der hun har permisjon fra jobben.