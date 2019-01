189 bilister måtte blåse for UP i Melhus

Nyheter

Fra klokka 07.45 til klokka 09.45 ble hele 148 bilister stanset på Hølondvegen like før avkjøringa til E6 retning Trondheim. Ingen reaksjoner ble gitt i tidsperioden kontrollen varte.

- En sjåfør hadde litt for mye snø på taket og fikk muntlig pålegg om å finne fram snøkosten. Utover det må vi si oss godt fornøyd med resultatet, opplyser seksjonsleder Ole Petter Ustad ved Gauldal politistasjonsdistrikt til Trønderbladet.

- Det drikkes også midt i uka

Trafikkontrollen hadde hovedvekt på rus og promille, men politiet sjekket også dokumentasjon, dekk, lys og sikt.

- Det er ikke sånn at vi står blindt med alkometeret. Vi kontrollerer det vi kan kontrollere. Det eneste vi ikke sjekket i morges var fart, sier Ustad.

- Er det ikke litt spesielt å ha promillekontroll på en tirsdag?

- Det drikkes også midt i uka. Med jevne mellomrom stanser vi bilister om morgenen som har drukket litt for mye kvelden før. Personene vi spesielt er ute etter drikker hele året uavhengig av hvilken dag det er, påpeker seksjonslederen.

- Jeg skal ikke slå i bordet og si at det er like mye ruskjøring på en tirsdag morgen som på en søndag, men UP og øvrige patruljer har hele tiden fokus på dette, fortsetter Ustad.

Kontroll på Lundamo

Det ble også holdt trafikkontroll med fokus på rus og promille på E6 på Lundamo tirsdag morgen. Her ble 41 bilister kontrollert og heller ikke her ble det gitt reaksjoner.

