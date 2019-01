- Snøen gjør at mye vilt trekker ut i veien

Nyheter

Det har vært ei helg preget av mange viltpåkjørsler i distriktet.

- På grunn av all snøen er det mye vilt som trekker ut i veien, opplyser Elisabeth Eldegard Eriksen ved Politistasjon Sør til Trønderbladet.

Natt til lørdag fikk politiet melding om at et rådyr var påkjørt på Øysand. Samme natt kom det inn melding om et dødt rådyr på fylkesvei 30 på Kotsøy.

I Budal skal det også ha blitt påkjørt en elg i løpet av helga.