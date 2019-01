Fotosafari da sola endelig kom tilbake

Nyheter

Etter dager med sterkt snøfall kom endelig sola tilbake. Da måtte det bli en tur. For noen en spasertur. For andre en tur i skog og mark med skiene på. Eller som et par av oss som tok en tur med bilen hvor Vassfjellet først ble foreviget der det lå vakkert til under den blå himmel. Spennede var det også å fotografere det enorme fuglelivet nært landet i buvikområdet som var fototurens mål.

Flotte forhold og mye folk på Flårennet Det tradisjonsrike skirennet på Fremo ble en suksess også i år.

Objektivene ble så rettet over fjorden mot Byneslandet der det lå nærmest i blendende hvitt. Isbelagt langs bergsiden utover Børsberga mot Børsa måtte også foreviges før hjemturen til en god middag.

Vel ankommet til Lundamo måtte det bli en snartur bort til Valdum bru for å ta noen bilder mot sør. Forevige isflakene som som fløt nedover den delen av Gaula som var åpen. Betrakte solstrålende mot oss. Mange av oss håper nok at det behøver ikke å komme mer snø nå. Heller flere dager med sol.