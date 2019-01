Loppemarked for trening

Nyheter

Bente Sundet Olsen som har Parkinson og er avhengig av å trene hver dag, har startet opp ei treningsgruppe for parkinsonpasienter på Max Form treningsstudio på Lundamo.

- Slik at vi slipper å dra til Trondheim for å trene med likesinnede. Men det koster å drive en sånn gruppe, og når ikke Melhus kommune vil hjelpe oss med midler, vil vi arrangere et loppemarked neste helg 26. og 27. januar, opplyser hun.

Sundet Olsen håper på trekke flere kjøpere og å å få inn flere lopper.