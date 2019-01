Traktor mot personbil på Røddevegen

Nyheter

En personbil og en traktor møttes på Røddevegen, i bakken opp mot Torgårdssletta i 7-tida torsdag morgen. Det oppstod et sammenstøt, og personbilen havnet over autovernet og inn i noen trær. Føreren kom seg ut ved egen hjelp, men klaget over vondt i brystet, ifølge politiet. Nøyaktige personskader er ikke kjent. Føreren av traktoren skal være uskadd.

Vegen ble stengt for bilberging cirka klokka 7.30. Dette er fylkesveg 6610 mellom Røddekrysset og Brøttemsvegen, i Trondheim kommune.

Politiet har ingen opplysninger om bakgrunnen for uhellet, men opplyser at det er svært glatt på stedet. Ingen av kjøretøyene skal ha hatt særlig fart. De møttes på vegen og støtte sammen. Bilen har fått store materielle skader.