Underslo 347.389 fra et frivillig lag

Nyheter

En mann i starten av 30-årene er dømt til fengsel etter å ha overført 347.389 kroner fra et frivillig lag i Melhus til egen konto. Mannen har hatt ulike verv i styret i laget og hadde disposisjonsrett over lagets konto.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen underslaget. Retten kom fram til at tilståelsen var i samsvar med lagets anmeldelse og hans forklaring til politiet.

Ifølge dommen har mannen ved flere ganger overført penger fra lagets konto til egen konto. Retten karakteriserer underslaget som grovt, og viser til at frivillige lag og organisasjoner er avhengig av tillitspersoner som drifter virksomheten. Videre skriver retten at virksomheten ofte bærer preg av å være lite profesjonelt innrettet og at det utvises stor tillit. Den tiltalte er tidligere straffet for underslag, og fikk da forelegg.

Retten har vurdert samfunnsstraff, men mener at fengsel er passende straff. Mannen ble dømt til 75 dagers fengsel og til å erstatte beløpet han hadde tatt fra laget. Da saken var oppe i retten, valgte mannen å ta betenkningstid når det gjaldt dommen.