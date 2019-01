Ny strid om eiendomsskatten i Midtre Gualdal

Nyheter

– Kommunen tenker å kalle inn til et møte for å behandle saken, for å foreta en gjennomgang av det som står i brevet fra sivilombudsmannen for å finne ut hva det betyr, sier Bjørn Hovstad, som er leder for klagenemnda.

Sivilombudsmannen sendte nemlig et brev til Midtre Gauldal kommune 17. desember. Bakgrunnen er at et aksjeselskap eid av en gårdbruker og hans ektefelle ble ilagt eiendomsskatt for en festetomt. Selskapet Haanshus Eiendom AS påklaget eiendomsskatten og hevdet at eiendommen falt inn under landbruksfritaket fra eiendomsskatt.

13 andre eiendommer

Ombudsmannen ber om tilbakemelding fra kommunen innen 15. mars, samt at Midtre Gauldal kommune behandler saken på nytt og innvilger fritak fra eiendomsskatt fra festetomten.

Kommunen bes også vurdere å gjennomgå eiendomsskattesakene til øvrige 13 eiendommer med kylling/klekking/rugeri-drift for å se om det er grunnlag for fritak også for disse eiendommene.

Grep inn også i 2015-skatten

Sivilombudsmannen er er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommuner og staten) ikke gjør urett mot den enkelte borger. Sivilombudsmannens uttalelser er ikke automatisk juridisk bindende. Stortinget har imidlertid forutsatt at forvaltningen skal rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelser, noe som tilnærmet alltid blir gjort. Dette har skjedd i Midtre Gauldal tidligere, kommunen betalte tilbake eiendomsskatten for 2015 etter at Sivilombudsmannen kom med en uttalelse i saken.