Utbygger av bredbånd på Gåsbakken er valgt

Trøndelag fylkeskommune signerte tirsdag intensjonsavtale med NTE Marked om utbygging av bredbånd til 136 husstander på Gåsbakken. Det kommer fram i ei pressemelding fra fylkeskommunen.

Hølondinger og hovinsbygger har vært fortvilte over mangelfull mobil- og internettdekning, og under et folkemøte i fjor kom det fram at blant annet bedrifter sliter fordi folk ikke får ringt dem eller at de ikke får brukt internett. Det ble også påpekt at lekser skal gjøres via internett og at velferdsteknologi betinger at folk har internettdekning.

– De 136 husstandene, samt bedrifter i området, vil bli omfattet av en utbygging som forhåpentligvis vil starte til våren. Anbudskonkurransen ble gjennomført høsten 2018, og det var NTE Marked AS som leverte det beste tilbudet. De vil bygge fiberbredbånd til samtlige husstander innenfor det planlagte området, og tilbyr både internettaksess og TV på fiberkabelen. En løsning for fremtiden, opplyser rådgiver Pål Magnar Dahlø i fylkeskommunen i pressemeldinga.

Melhus kommune har også støttet at det haster med å finne ei løsning for å få gåsbakkingene og hovinsbygger på nett.

Må betale egenandel

Selv om fylkeskommunen har inngått intensjonsavtale med NTE Marked, betyr det ikke automatisk at det blir bredbåndsbygging ifølge Dahlø. Fylkeskommunen krever at interessen er stor nok og at minst 100 husstander bestiller bredbåndsabonnement. Videre må hver enkelt husstand betale en egenandel på 4500 kroner.

Utbygger og offentlige aktører investerer drøyt 50.000 kroner pr. husstand i prosjektet.

– I tillegg er det en forutsetning at det er fleksibilitet relatert til graving i de aktuelle områdene, både fra kommunen og private, understreker Dahlø i pressemeldinga.

Hovin

Trønderbladet har tidligere omtalt at NTE Marked har sagt at de vil bygge ut bredbånd på Hovin der beboerne i et nytt boligfelt oppdaget til sin store overraskelse at det ikke var bredbånd der selv om boligfeltet var bare noen meter unna bredbåndskabel.

Ifølge fylkeskommunen vil fiberkabelen fra Hovin forlenges gjennom Tømmesdalen og opp til Gåsbakken og at folk langs Tømmesdalsvegen vil få tilbud om å koble seg på fiberkabelen.

– NTE Marked AS vil arrangere et informasjonsmøte på et senere tidspunkt. Trøndelag Fylkeskommune ønsker i samarbeid med Melhus kommune å styrke mobildekningen i det samme området. Dette prosjektet er ikke besluttet politisk, men utredes nå av fylkeskommunen. De tidligere mobilprosjektene ved Benna og i Tømmesdalen var meget positive, så det bør være mulig å få til noe tilsvarende. I første omgang vil vi se på aktuelle posisjoner, samt få en oversikt over kostnadsbildet, heter det i pressemeldinga.

Fylkeskommunen jobber også med å få bygd ut bredbånd i området Ler øst/Fremovegen, og ifølge pressemeldinga starter anbudsprosessen i februar. Dette er ifølge pressemeldinga også et samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og fylkeskommunen.

