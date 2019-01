Trenger ikke dra på treningssenter for å holde deg i form

Nyheter

Førstkommende torsdag starter formiddagstreffa for det nye året på Melhus bedehus.

Aud Moen fra Melhus kommer for å snakke om fysisk aktivitet i eldre år. Dette er et tema som Aud brenner for. Hun har en «sterk og stødig-gruppe» på Buen, og leder en gå-gruppe på mandager.

Slipp til de eldre i idretten De trener for at de skal holde seg borte fra de kommunale helsetjenestene lengst mulig.

Det er viktig å ha fokus på den daglige aktiviteten, mener Aud. Hun vil snakke om hvordan vi kan smette det inn i hverdagen vår, uten å måtte dra til treningssenter eller delta på organiserte grupper. Det blir andakt ved Kirsten Pernille Øie.

Det blir allsang, servering og utlodning på inngangsbilletten. Alle er hjertelig velkommen! oppfordrer Melhus diakoniutvalg.