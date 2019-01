Nyheter

Under en trafikkontroll politiet hadde på Lundamo, ble det bøteleggelse.

Politiet melder at tre fikk forenklet forelegg for mobilbruk. Etter nyttår ble det innført at en kan få prikker om en blir tatt for ulovlig mobilbruk.

66 ble kontrollert under kontrollen er fokuset var på rus og mobilbruk.