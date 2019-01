Vil ha ny nominasjonsprosess i Melhus Arbeiderparti

Nyheter

Under et svært godt besøkt medlemsmøte i Melhus Arbeiderparti tirsdag kveld stemte 55 for en henstilling om at det blir et ekstraordinært årsmøte med tanke på ny nominasjonsprosess. 34 stemte imot mens én var avholdende. Den ene var partileder Einar Gimse-Syrstad.

Nesten halvparten

Melhus Arbeiderparti har 250 aktive medlemmer ifølge Gimse-Syrstad, og med et oppmøte på 95 var nesten halvparten til stede.

- Det er lenge siden vi har hatt så mange på et medlemsmøte, sier Gimse-Syrstad.

Seks forlot medlemsmøtet før voteringa startet. Forslaget om å be styret holde et ekstraordinært årsmøte med tanke på ny nominasjonsprosess og ny nominasjonskomite, ble satt fram av Ingar Lomheim som sitter i kommunestyret. Han har tidligere varslet nominasjonskomiteen om at han ikke ville ta gjenvalg.

Det var altså under et nominasjonsmøte i fjor høst at 21 stemte for Pernille Wahlberg som Melhus Arbeiderpartis ordførerkandidat mens Gunnar Krogstad fikk 17 stemmer. Krogstad og to andre trakk seg umiddelbart, mens ni andre trakk seg etterpå. Utfallet av nominasjonsmøtet der ordfører Gunnar Krogstad ble vraket, har skapt mye støy. Trønderbladet har i flere artikler fortalt om benkeforslaget som ble satt fram og som fikk flertall, og om reaksjonene etterpå.

Ettersom Gimse-Syrstad bestemte seg for å holde seg nøytral under avstemninga, vil han ikke kommentere utfallet av møtet.

- Det var et lukket møte, og jeg vil ikke referere detaljer fra møtet. Men det jeg kan si er at det var en god debatt i møtet. Medlemmene fikk ta ordet og si det de hadde på hjertet. Etter forholdene var det en rolig debatt, forteller Gimse-Syrstad.

Ekstraordinært årsmøte

Gimse-Syrstad opplyser at flertallet under medlemsmøtet har bedt styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte med henstilling om en ny nominasjonsprosess og ny nominasjonskomite, og styret vil sette seg i sving for å fastsette dato for årsmøtet. Fristen for å levere listeforslag er 31. mars.

- Som begrunnelse for forslaget som ble satt fram under medlemsmøtet og som fikk flertall, ble det sagt at det er ønske om en mer åpen prosess. Mange etterlyste at ting hadde vært klart mye tidligere, og at et alternativt forslag hadde kommet tidligere. Da hadde utfallet blitt mer akseptert, forklarer Gimse-Syrstad.

Gimse-Syrstad tror at dersom det blir en ny nominasjonsprosess, kan det være at nominasjonskomiteen kommer fram til en delt innstilling om det blir en ny nominasjonsprosess.

- Det er for tidlig å si hvem som stiller som toppkandidat. Medlemsmøtet har nettopp vært, sier Gimse-Syrstad.

Medlemsmøtet startet klokka 19 og varte til klokka 21.30.

- Tar det til etterretning

Trønderbladet har bedt Pernille Wahlberg om en kommentar til vedtaket.

- Nå tar vi det til etterretning og avventer ekstraordinært årsmøte. Nå har medlemmene fått vite hvorfor det var ønsket ei endring. Nå ønsker jeg at vi kan flytte fokus mot det som er viktig; god arbeiderpartipolitikk, skriver Wahlberg i ei tekstmelding.