Utrykningspolitiet stoppet en sjåfør med mistanke om rus klokka 00.40 natt til lørdag. Politiets operasjonsleder opplyser at hans kone og barn satt i bilen. Mannen ble tatt med til politihuset i Trondheim for blodprøve. Sak er opprettet, og mannen blir siktet for å ha kjørt i ruspåvirket stand.