Hytte til salgs ved Ånøya: Dette kunne ha vært Provence

De to dyreste hyttene som ligger til salgs på Finn.no ligger begge ved Ånøya i Melhus kommune. Den nest dyreste koster såvidt under to millioner kroner. Hit er det helårsveg, og hytta ligger på et høydedrag på østsida av vatnet, godt skjermet for innsyn. Hytta er bygd i tømmer, og det eldste tømmeret er nesten 300 år gammelt. Ute er det et lekkert kjøkken, med både bakerovn, grillplass og røykeanlegg. Tomtearealet er på hele 1.668 kvadratmeter, og det medfølger en plastbåt med årer, ifølge Finn.no. Prisen er 1.990.000 kroner.

For 2.750.000 kroner kan du bli eier av ei nokså ny hytte, bare fem år gammel, på vestsida av Ånøya. Lørdag 5. januar var dette den dyreste hytta til salgs i Melhus og Midtre Gauldal. Her har du både god utsikt, terrasse, stor plen, grønnsakhage og fire soverom.

Den rimeligste hytta befinner seg ved Dragåshaugen i Singsås. Den ligger også fritt og skjermet, og det reklameres med laksefiske i verdensklasse like i nærheten. Bruksarealet er 70 kvadratmeter, og tomta er litt over ett mål. Prisen er 690.000 kroner.

Gjennomsnittsprisen på hyttene som ligger ut til salg er 1.278.000 kroner. Prisene er gjennomgående lavere i Midtre Gauldal, med et gjennomsnitt på knapt én million kroner.

Ei husvogn ved kolonihagen på Øysand selges for 1.390.000 kroner. Her får du både egen tomt, 53,5 kvadratmeter bruksareal, åtte sengeplasser og 70 kvadratmeter stor terrasse. Det reklameres også med muligheter for å dyrke egne grønnsaker.