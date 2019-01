Påkjørt 17-åring er fortsatt på sykehuset

Nyheter

– Tilstanden hans er alvorlig og uavklart, og han ligger på intensivavdelinga på sykehuset, sier et familiemedlem til 17-åringen som i oktober ble påkjørt i Lundamo sentrum.

I midten av oktober i fjor ble 17-åringen påkjørt i et fotgjengerfelt i Lundamo sentrum, og sykehuset beskrev da tilstanden til unggutten som kritisk og uavklart. Ifølge familien er tilstanden til 17-åringen fortsatt uavklart. Familiemedlemmet som Trønderbladet har snakket med, beskriver ulykka som tragisk. Han ønsker ikke å si noe om 17-åringen er ved bevissthet eller ikke.

Venter på rapport

Politiet er ferdig med etterforskninga, forteller etterforskningsleder Roar Sæther ved Gauldal politistasjonsdistrikt. Imidlertid venter politiet på rapport fra ulykkeskommisjonen.

– Kommisjonen er satt sammen av teknikere fra politiet og ingeniører fra vegvesenet. De ser blant annet på den tekniske tilstanden til bilen som 17-åringen ble påkjørt av. Når rapporten er klar, blir den sendt over til påtalejuristen i politiet som vurderer om det skal tas ut tiltale, sier Sæther.

Veistandard

Sæther peker på at ett av spørsmålene er hvor lett det var å se fotgjengeren på grunn av veiforholdene i Lundamo sentrum. Samtidig minner han om at loven sier at sjåfører skal være aktsomme. Lundamo sentrum har 4–5 fotgjengeroverganger, og ordfører Gunnar Krogstad har tatt opp at belysninga kan være mangelfull ved at gatelys ikke står ved fotgjengerovergang eller har vært slukket.

– E6 går gjennom Lundamo sentrum. Det vi ser fra andre steder i Melhus der det er E6 med midtdeler, er det ingen alvorlige ulykker, sier Sæther.

Ulykkestallene gikk kraftig ned da ny E6 med midtdeler forbi Melhus sentrum ble åpnet.

Nye Veier hadde først nedprioritert ny E6 forbi Lundamo sentrum, men før jul vedtok styret i Nye Veier at denne veistrekninga kan få byggestart i 2022/2023. Strekninga Ler-Hovin er ulykkesbelastet, og i høst var det to dødsulykker, ulykka med fotgjengeren som ble meget alvorlig skadd og andre ulykker med personskade.