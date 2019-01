Flere skal få leie TOBB-leiligheter

Nyheter

Det kan være dyrt for unge å komme inn på leilighetsmarkedet i nedre Melhus, og politikere har ønsket at flere skal få tilbud om å få leie framfor å kjøpe leiligheten. Melhus Arbeiderlag har pekt på TOBBs leilighetsprosjekt Almaas Park som aktuelt for leie før eie-modellen.

Almaas Park

Melhus kommunestyre fikk nylig framlagt en rapport om hvordan leie før eie-modellen har utviklet seg for TOBBs Almaas Park, og vedtok å ta saken til orientering. Ifølge saksframlegget har TOBB innført leie før eie før kommunestyret behandlet saken.

Av 33 leiligheter i Almaas Park som ligger i nordenden av Melhus sentrum, ble 4 satt av til leie før eie. Interessen viste seg å være høy, men det kom fram at leietakerne ikke hadde mulighet til å finansiere et kjøp av leiligheten etter leieperioden. Pr. 15. september var alle leilighetene satt av til denne modellen, leid ut.

Gimsøya

Rådmannen viser til at TOBB har planer om å bygge boliger på Gimsøya, og at det da kan by seg muligheter for å få leie før eie der.

Ifølge et forslag fra TOBB kan det komme 570 boliger på Gimsøya fordelt på fire byggetrinn. TOBB er blant utbyggerne som lanserte boligforslag da Melhus kommune åpnet for at utbyggere kunne planlegge parallelt med arbeidet med sentrumsplanen.

Sentrumsplanen er ikke ferdig vedtatt ennå, men den politiske ledelsen tar sikte på at den skal være vedtatt innen mars neste år.

