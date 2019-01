To av ti ble drept i Melhus

Nyheter

Ulykkesstatistikken til Statens vegvesen for 2018 ble lagt fram på onsdag, og den viser at færre blir drept eller skadd i den trønderske trafikken. Imidlertid gjelder det ikke Melhus. Av ti trafikkdrepte i fjor, ble to drept på E6 i Melhus. 21. oktober omkom en 19-åring og 6. november ble en 50 år gammel mann drept etter kollisjon med vogntog. I tillegg ble en tenåring hardt skadd da han skulle krysse E6. Det har også vært andre trafikkulykker i Melhus med personskade.

– Hardt rammet

Alle de ti trafikkdrepte var menn. Aldersmessig var de fra 16 til 57 år, og 6 av 10 dødsulykker skyldes utforkjøring. Karin Bjørkhaug (KrF) er leder for Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg og er nestleder i fylkeskommunen samferdselsutvalg.

– Når det gjelder de ti dødsulykkene i fjor, er det riktig at Melhus ble hardt rammet. Begge ulykkene var møteulykker med vogntog. Det er veldig viktig at alle dødsulykker blir analysert slik at vi får vite nøyaktig årsak til ulykka. Da får vi fram anbefalinger for hvordan en kan unngå nye ulykker. Jeg har ikke kjennskap til hva som er nøyaktig årsak til de to ulykkene, sier Bjørkhaug.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at det over en tiårsperiode har vært over 50 ulykker. Samtidig er det klart at Nye Veier vil bygge ny E6 på strekninga, men at det kan ta minst ti år før den veistrekninga er ferdig.

– Flere steder der det planlegges ny vei, ser vi at tiltak settes i bero og det er utilfredsstillende. Hvis det viser seg at det mangler lys ved fotgjengeroverganger, er det forholdsvis enkelt å gjøre noe med det, sier Bjørkhaug.

Fylkespolitikeren viser også til fylkeskommunens samarbeid med Kjør for livet i Melhus for å bevisstgjøre unge sjåfører.

Fylkesveiene

Ett annet moment som opptar Bjørkhaug, er etterslep i vedlikehold av fylkesveier. Ulykker på fylkesveier er ifølge vegvesenets statistikk, ofte utforkjøringer.

– Det er et stort etterslep i vedlikehold av fylkesveier, og større enn vi har muskler til. Det er svært alvorlig. Til syvende og sist er det fylkeskommunens ansvar å prioritere innenfor de økonomiske rammene vi har, men med de rammene vi har, er det ikke mulig å ta igjen etterslepet. Fylkeskommunen har både arvet et etterslep og fått et etterslep på grunn av nye krav som tunnelforskriften, forteller Bjørkhaug.

Myke trafikanter

Bjørkhaug er bekymret for at det ikke er nedgang i antall sykkelulykker.

- Vi har vedtatt at det ikke skal være vekst i biltrafikken og det vil føre til flere myke trafikanter. Det er viktig at dette ikke gir flere ulykker blant myke trafikanter, sier Bjørkhaug.