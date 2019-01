Kjørte på rådyr og lot det ligge igjen med brukne bakbein

Nyheter

Rådyret fikk begge bakbeina brukket tvert av da det ble påkjørt i Vollmarka onsdag. Sjåføren stoppet ikke, mens det stakkars dyret ble liggende igjen i hjelpeløs tilstand.

- Det er dårlig gjort å ikke melde fra, sier viltansvarlig i Melhus kommune, Ole John Sæther.

Sæther minner om at du er pliktig til å varsle i slike tilfeller.

Det gjorde ikke sjåføren som kjørte på rådyret i Vollmarka. Det var sjåføren bak som så det som skjedde og fikk varslet ettersøksgruppa i Melhus kommune, som rykket ut og avlivet rådyret.

- Skjer dette ofte?

- Ja, jeg vil si at det skjer ofte at dyr blir påkjørt uten at det meldes fra.

- Hvor skal sjåføren ringe og varsle dersom et dyr er blitt påkjørt?

- Man kan ringe politiet på nummer 02800 eller kommunen.

Dersom du ikke er kjent i området, er det enklest å ringe politiet, tror Ole John Sæther.

- Og det er viktig å merke stedet hvor påkjørselen skjedde, hvis du ikke blir på plass og venter.

Påkjørte dyr på Støren Politiet har fått melding om at flere dyr er påkjørt på E6.