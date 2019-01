Bil havnet i elva

Nyheter

Politiet har onsdag formiddag fått melding om at en bil har kjørt utfor og havnet i elva mellom Soknedal og Støren. Nødetatene har rykket ut.

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt forteller at meldinga om ulykka kom klokka 10.54.

- Ulykka har skjedd på E6 fire kilometer nord for Soknedal sentrum. Bilen havnet i elva. Begge i bilen har kommet seg ut, sier Aaslund.

Ifølge politiet er begge i sikkerhet.

Da Trønderbladet snakket med operasjonslederen litt etter klokka 11, sa Aaslund at politiet ikke hadde kommet fram ennå og at politiet derfor ikke kjente til omstendighetene rundt ulykka og skadeomfanget. Det var andre enn de to i bilen som meldte fra om ulykka.

Ifølge vegvesenets web-kamera er det snøføre på E6.