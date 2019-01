Idrettsanlegg i Melhus har fått over 60 millioner i offentlige tilskudd

Nyheter

Idrettsplanen som ble rullert av Melhus kommunestyre rett før jul, viser at millionene har rullet inn til idrettsanlegg i Melhus.

23 anlegg

Ifølge rådmannen er det siden planen ble vedtatt for drøyt ti år siden, realisert 23 store og små anlegg.

Anleggene har til sammen fått 12,76 millioner kroner i spillemidler.

Av kommunale midler er det brukt 47,76 millioner kroner, mens det er gitt kommunale lånegarantier for 17,3 millioner kroner.

Mest er flerbrukshall og kunstgressbaner. Ellers er det også bygd ballbinger, ridehall, klubbhus, idrettshall, ishockeybane, gitt tilskudd til løypemaskiner samt til orienteringskart og friluftsområder.

- Formidabel anleggsutbygging

- Det har de siste tre årene vært en formidabel anleggsutbygging i Melhus kommune og den største tyngden av investeringer er gjort innenfor fotball. Gjennom denne planen og fremtidig planlegging av utbygging må man ta høyde for at disse anleggene i løpet av en periode på 8-12 år vil ha behov for rehabilitering av kunstgressdekket, skriver rådmannen.

Idretten har meldt inn nye behov, og kommunestyret har tatt med anlegg som det kan søkes om spillemidler for. Det gjelder for eksempel klubbhus på Brekkåsen, elektroniske skiver i Melhushallen, kunstgressbane på Gåsbakken, klubbhus på Bollandsmoen og tursti på Ler.

Kommunestyret har også vedtatt ei prioriteringsliste for hva kommunen anbefaler fylkestinget å bevilge spillemidler til. På lista står klubbhus og kunstgressbane på Sørøya stadion, de nye investeringene i regi av Flå skytterlag, idrettshus på Kvennabakken og idrettshall ved Flå skole. Tiltakene er allerede realisert. I 2018 fikk Melhus kommune ingen nye søknader om spillemidler til anlegg.

Melhus kommunestyre har vedtatt å bygge ny idrettshall ved nye Gimse skole, og valgte å redusere ambisjonen til én hall framfor to som opprinnelig vurdert.