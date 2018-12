Fare for kraftige vindkast og jordskred

Nyheter

Nyttårsaften er det plaskregn mange steder, og de store nedbørsmengdene øker faren for jordskred.

For for eksempel Soknedal har Meteorologisk institutt sendt ut to farevarsel. Det ene er for jordskred på grunn av store nedbørsmengder og mildvær, og folk anbefales å holde seg unna bratte skråninger.

Det andre farevarselet gjelder kraftig vind, og det er særlig tirsdag morgen det kan ventes kraftige vindkast.

Nullvisjon for nyttårsskader i Gauldalen Brannvesenet håper at det heller ikke i år er noen som blir skadet under fyrverkerioppskytinga.

Slik tar du vare på dyret ditt på nyttårsaften Støren dyreklinikk gir deg råd for hvordan du hjelper hunden eller katten gjennom nyttårsaften.

Rakettoppskytingsværet er ikke det beste, men salget av raketter så ut til å gå godt utenfor blant annet Melhustorget.

Onsdag kan det også bli en del nedbør, og så blir det litt opphold før det kommer nye nedbørsrike dager. Meteorologisk institutt melder at det vil bli varmegrader fram til tirsdag 8. januar.