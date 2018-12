Nullvisjon for nyttårsskader i Gauldalen

Nyheter

– Vi håper på en nullvisjon for skader i år også, sier innsatsleder Stig Onsøyen i Gauldal brann og redning.

Innsatslederen er glad for at det ble innført forbud mot pinnestyrte raketter, og han mener at forbudet har ført til langt færre skader. I Melhus eller Midtre Gauldal er det ikke registrert øyeskader som følge av fyrverkeri.

Kun nyttårsaften

Fyrverkerioppskyting kommer på nyttårsaften enten en liker det eller ikke, og Gauldal brann og redning vil gjerne gi noen gode råd. Det ene er at fyrverkeri bare er tillatt å sende opp fra klokka 18 på nyttårsaften og til litt over midnatt.

– Ingen blir straffet for å sende opp raketter utover natta, sier Onsøyen.

Ferskvare

Å spare tiloversblevne raketter til neste nyttårsfeiring er ikke noe Onsøyen anbefaler. Erfaringsvis blir lunta så dårlig at den ikke lar seg tenne. Men selv gammelt fyrverkeri kan være i orden. Det fikk brannvesenet erfare da brannfolkene fikk øve i et hus på Hovin som skulle rives fordi det vil komme i linja for ny E6. Huset ble til slutt satt fyr på.

– Vi tente på ti år gammelt fyrverkeri, og det fungerte fortsatt. Men en skal likevel se på raketter som ferskvare, og en bør ta kontakt med politiet om hva en skal gjøre om en har fyrverkeri til overs eller finner fyrverkeri etter nyttårsaften, sier Onsøyen.

Onsøyen forteller at et løvbål på Hovin om våren kom ut av kontroll etter at en person hadde lagt løv over en rakettboks.

Rådet fra Onsøyen er at en tenker over at hvis en bruker fyrverkeri feil, er det farlig. Det gjelder også stjerneskudd.

– Det er aldersgrense for bruk av stjerneskudd. Voksne har ansvar og bør holde seg edru når stjerneskudd skal brukes, sier Onsøyen.

Stabilt underlag

Videre er rådet fra brannvesenet at en sørger for et stabilt underlag der fyrverkeriet skal skytes opp og at en tenker gjennom avstanden fra oppskytingspunkt og der en skal stå.

– Vi får håpe at det ikke blir ekstremt tørt. Blir det nødvendig å innføre forbud, blir det varslet i pressen. Men det er meldt nedbør, forteller Onsøyen.

Tilsyn

Brannvesenet er tilsynsmyndighet for rakettselgere, og Onsøyen har planer om å ta stikkprøver i løpet av romjula. Blant punktene som sjekkes er om fyrverkeriet er brannsikkert lagret, om det er slokkemulighet om det skjer noe med containeren der fyrverkeriet er lagret og om reglen om hvor mye fyrverkeri som kan stå framme til enhver tid overholdes.