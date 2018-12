Nyheter

Fredag morgen klokka 08.29 meldte Statens vegvesen på Twitter at de har kontrollert et vogntog på Sandmoen.

Vogntoget fra Litauen manglet gyldige papirer for å drive med kabotasje, altså at en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser.

Det ble et bruksforbud på vogntoget og en anmeldelse.

Tre andre sjåfører kjørte med overlast og en annen fikk gebyr for slitte dekk.