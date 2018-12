Nyheter

Det var klokken 02.22 politiet meldte om hendelsen.

Politiet forteller at det var to fornærmede og to mistenkte i episoden. Den ene av de fornærmede skal ha pådratt seg tannskader.

- De to vil bli anmeldt for vold, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.