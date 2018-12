Meldte fra om promillekjøring og ble skallet ned

Nyheter

Da en ungdom oppdaget en promillekjører på Ler, førte det til at han ble truet og skallet ned.

Det kommer fram i en sak fra Sør-Trøndelag tingrett. Natt til søndag 29. april var sjåføren som er i slutten av tenårene, ute på biltur.

Politiet fikk melding fra en mann om at en bil hadde kjørt utfor på Ler, og at det trolig dreide seg om promillekjøring. Mannen som ringte var en av flere i en bil. Han løp bort til bilen som hadde havnet utfor, og traff på sjåføren som sto utenfor bilen. Overfor mannen tilbød han å ringe etter hjelp, men ringte i realiteten etter politiet. Politiet ankom stedet, og da nektet promillesjåføren å gi fra seg nøklene. Til slutt ble han fratvunget nøklene og politiet satte håndjern på ham. I det promillesjåføren og politibetjentene passerte mannen som hadde ringt politiet, skallet promillesjåføren mannen og framsatte trusler om blant annet mafia. Også politiet ble orientert om at promillesjåføren visste hvem vitnene var og at han kjente folk som kunne ta dem.

Promilleprøven tatt over en time etter at sjåføren ble pågrepet, viste en promille på 1,88. Det viste seg også at mannen ikke hadde førerkort. Ifølge politiets register er sjåføren også tidligere stoppet for kjøring uten førerkort, og han er også bøtelagt for to tyverier.

Promillekjøreren ble dømt til fem måneders fengsel hvorav to måneder er ubetinget, ei bot på 5000 kroner og sperrefrist på førerkortet i to år og seks måneder. Retten valgte å ta hensyn til promillesjåførens unge alder og at han tilsto.