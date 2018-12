Har fortsatt ikke funnet overfallsmann

Nyheter

Tirsdag før jul skal en 40-årig kvinne ha blitt overfalt utenfor Thoragården i Melhus sentrum, og kvinnen meldte to dager etterpå til politiet at en person ikledd finlandshette kom bakfra og dro henne etter håret. Kvinnen har meldt fra til politiet at hun ble utsatt for vold. En person i en bil skal ha avbrutt overfallet, og personen med finlandshette forsvant fra stedet.

Før jul kom det fram at kvinnen var på vei ut av Thoragården etter å ha vært på jobb er. Overfallet skal ha skjedd klokka 23.45. Hvilket motiv personen i finlandshette skal ha hatt, vet politiet ikke.

Ingen vitneobservasjoner

- Det er litt tidlig i etterforskninga ennå og vi har ikke fått jobbet videre med saken på grunn av jula, sier etterforskningsleder Geir Bakkhaug i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Bakkhaug forteller at politiet ikke har hørt noe fra personen som skal ha kommet forbi i en bil eller fra andre som kan ha sett noe i forbindelse med overfallet. Thoragården har en blanding av leiligheter og bedrifter.

- Vi er fortsatt interessert i å komme i kontakt med personen som satt i en bil, og andre som kan ha sett noe i Melhus sentrum i det aktuelle tidsrommet. Hvis noen har observert noe, ber vi om at de kontakter oss på 02800, sier Bakkhaug.

Overvåkningskamera

I området der overfallet skal ha skjedd, er det flere overvåkningskamera og Bakkhaug forteller at politiet har fått sikret seg opptak fra disse.

- Normalt sett slettes opptak etter sju dager, men vi fikk innhentet bilder. Vi holder på å gå gjennom opptak, og jeg ønsker ikke å si noe om hva som er kommet fram så langt, sier Bakkhaug.

Noe lignende som hendelsen utenfor Thoragården har politiet ikke erfart tidligere.

- Vi forholder oss til at overfallet har skjedd. Ut fra én hendelse er det ikke riktig å si at folk skal være forsiktige med å være ute i Melhus sentrum på den tida, sier Bakkhaug.